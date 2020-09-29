Здравоохранение

Жесткий масочный режим и больше коек: в Волгоградской области готовятся к всплеску коронавируса

Здравоохранение 29.09.2020 13:15
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29.09.2020 13:15


Усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, объектах общепита и торговли; увеличить коечный фонд еще на 2 тысячи мест; перевести в формат инфекционного госпиталя больницу № 15; рекомендовать работодателям перевести на «удаленку» максимальное количество сотрудников, в первую очередь категории 60+. Такие меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции решено предпринять в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Андрея Бочарова также была отмечена необходимость усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции возвращающимися из-за рубежа до получения ими результатов ПЦР-теста и организовать работу волонтеров для помощи наиболее уязвимым категориям граждан.
«Прошу вас ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Главного санитарного врача и, конечно, беречь здоровье своих родных, близких и окружающих вас людей.
Отдельно обращаюсь к людям старшего возраста и людям, имеющим хронические заболевания. Прошу вас оставаться дома, минимизировать социальные контакты, контакты с детьми, внуками, родственниками и друзьями, пользоваться их помощью, но дистанционно - так как они, сами того не подозревая, могут быть бессимптомными носителями коронавируса. По возможности прошу вас исключить пользование общественным транспортом, а при необходимости его использования - строго соблюдать социальную дистанцию, использовать средства защиты органов дыхания и рук. Также прошу исключить участие в массовых, в том числе семейных мероприятиях, максимально ограничить посещение общественных мест. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и безопасности. При необходимости – дистанционно обращаться за помощью в социальные и волонтерские центры», - отметил губернатор Волгоградской области, обращаясь к жителям.

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