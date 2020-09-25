Волгоградскому «Ротору» присудили третье техническое поражение

Спорт 25.09.2020 20:00
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25.09.2020 20:00
«Ротору» присудили третье техническое поражение – в игре Кубка России со ставропольским «Динамо». Об этом сообщает sports.ru. Решение по несостоявшемуся матчу Бетсити Кубка России между ставропольским «Динамо» и «Ротором» вынес КДК РФС.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что матч группового этапа Кубка России между «Динамо» и «Ротором», проведение которого было намечено на 23 сентября, не состоится из-за коронавируса в волгоградском клубе. Руководство волгоградской команды направили обращение в РФС с просьбой о переносе матча. Однако решение КДК поставило точку в этой истории. Теперь у «Ротора» почти не осталось шансов для выхода в 1/8 финала Кубка России даже в случае победы над самарскими «Крыльями Cоветов».
Ранее из-за коронавируса «Ротору» присудили два технических поражения в РПЛ – против «Краснодара» и «Ростова», игры с которыми были также отменены из-за вспышки коронавируса.
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