Плато нет конца: в Волгоградской области коронавирус не сдает позиции

Здравоохранение 25.09.2020 12:07
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25.09.2020 12:07
Еще 2 человека умерли и 109 заболели новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области. Новые данные по истечении суток представил официальный официальный портал правительства стопкоронавирус.рф. Как сообщает ИА «Высота 102», всего в регионе с начала пандемии умерли 138 человек, данные о смертях от COVID-19 публикуются спустя месяц-полтора после необходимых исследований.
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