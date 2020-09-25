В Волгограде ищут строителей для новой школы в Красноармейском районе

Расследования 25.09.2020 10:19
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25.09.2020 10:19
В Волгограде объявлен аукцион на строительство школы на улице Вторая Штурманская в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, образовательное учреждение на 1000 мест будет возведено на том же месте, где стояло прежнее здание школы № 117, ранее признанное аварийным и демонтированное.
Школу построили в 1965 году. В 1980 году была произведена стяжка объекта, а в 1985 году к сооружению был пристроен дополнительный корпус. Однако из-за того что в постсоветский период должное внимание поддержанию здания в нормативном состоянии не уделялось, оно пришло в аварийное состояние. В 2015 году перед началом учебного года детей перевели в близлежащие школы. В 2017 году школу снесли.
Новое здание займет гораздо большую площадь, чем старое. Там предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, пищеблок. Пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом и беговыми дорожками.
Введение школы в эксплуатацию планируется в 2022 году.
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