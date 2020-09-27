Расследования

«Теперь в прокуратуру»: директор фирмы в Волгограде выиграл суд по фейковому протоколу за отсутствие антисептика

Расследования 27.09.2020 20:27
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27.09.2020 20:27


Директор ООО «Барс» Сергей Николаев только на днях вздохнул с облегчением после обрушившихся на него неприятностей и нескольких месяцев нервотрепки, связанных с необходимостью доказывать свою непричастность к совершению административного правонарушения. Судья Дзержинского суда Волгограда Екатерина Абакумова прекратила административное производство в отношении фирмы Сергея Николаева, которого чиновница администрации Волгоградской области пыталась уличить в невыполнении правил поведения в условиях действия режима повышенной готовности, объявленного губернатором. 
«К своему изумлению я вдруг узнал, что в отношении моей фирмы был составлен административный протокол по ч.1 ст.20.6.1 сотрудницей комитета по труду и занятости населения  Волгоградской области. Будто бы 21 июля младший консультант внутреннего финансового аудита и контроля комитета по труду и занятости Федорова Д.И. посетила ООО «Барс», расположенный на Шоссе Авиаторов, 1 и обнаружила, что в помещении фирмы не было антисептика для обработки рук сотрудников, а также не производился контроль температуры тела сотрудников. Я очень удивился. Потому что моя компания зарегистрирована совершенно по другому адресу – в Центральном районе Волгограда по месту моего жительства, то есть в моей квартире. Соответственно, младшего консультанта Федорову я в своей квартире никогда не наблюдал», - рассказал ИА «Высота 102» Сергей. 

Понимая, что, возможно, произошла какая-то ошибка и его компанию перепутали с одноименной, собрав ворох справок, выписки из налоговой инспекции, ЕГРЮЛ, ИНН, отчеты пенсионному фонду, договор аренды жилого помещения  и прочие документы, доказывающие, что он руководит фирмой, расположенной по совершенно другому адресу и имеющую другой ИНН, волгоградец отправился в комитет по труду и занятости населения Волгоградской области, чтобы предоставить все это чиновнице Федоровой. «Честно говоря, я думал, что после того, как я покажу  все документы, на этом все и закончится – передо мной извинятся и я забуду об этой истории. Но не тут-то было. Сотрудница комитета, приняв от меня все бумажки, бесстрастно заявила мне: «Вот и будете все доказывать в суде». Я, конечно, был в шоке».
Но что было делать – чиновница послала его в суд  и Сергей стал основательно к нему готовиться. «Я побывал в том самом «Барсе», который располагается на Шоссе Авиаторов, 1. Это фирма, которая занимается торговлей. Кстати, моя фирма специализируется на подборе  персонала, во время пандемии, понятно, она не работала – не до кадров было людям. Я все объяснил руководителю того самого «Барса», он написал мне справку, что я и моя фирма к их компании не имеют отношения», - вспоминает Сергей. 
Первое судебное заседание состоялось 3 сентября. «На суд пришла та самая чиновница Федорова. Судья спросила ее, почему она решила, что именно мой «Барс» нарушил  пункты постановления губернатора. И при ней набрала в поиске в интернете «Барс» - всплыли сразу несколько «Барсов» с разными ИНН! Тем не менее сотрудница комитета стояла на своем, обратилась к суду с запросом, чтобы он истребовал сведения о моей компании. Но судья напомнила, что суд не добывает доказательства, а исследует их. И предоставил возможность Федоровой подготовить их к следующему заседанию. Кстати, в составленных в отношении моей фирмы документах были ошибки. В определении о возбуждении административного производства фигурировала одна дата - 21 июля, а в постановлении о возбуждении административного производства - 17 июля. Но, видно, чиновников это не смутило», - говорит Сергей Николаев. 
Второе заседание суда оказалось последним. «Федорова на суд не явилась. Судья Екатерина Абакумова вынесла определение – прекратить административное производство в отношении моей компании. Пока письменного определения я на руки не получал. Когда получу, то задумаюсь – а не написать ли мне заявление в прокуратуру? Ведь я предоставил все доказательства Федоровой в ее кабинете, где, кстати, находилось еще несколько сотрудников, что адрес моей компании и ИНН совершенно отличные от данных  фирмы, в отношении которой был составлен административный протокол. Я считаю, что прокуратура должна проверить, не являлись ли  действия чиновницы умышленными и нет ли в них признаков совершения должностного преступления?», - вопрошает  Сергей. 
«Не знаю, может, у них зарплата зависит от того, сколько они составят протоколов. Или, может, есть план, который они должны выполнять. Но меня это не волнует. Мне пришлось доказывать свою невиновность, потратить массу времени и только потому, что чиновники не захотели признавать свою ошибку. А ведь штрафы юрлицам за нарушение постановления губернатора очень серьезные. Для моей крошечной компании это было бы сокрушительным ударом. Могу себе представить, сколько таких фейковых протоколов составляются чиновниками. И сколько людей оказалось в подобной ситуации», - резюмировал Сергей. 

В Дзержинском районном суде Волгограда подтвердили, что, действительно, по итогам  заседания судьей Абакумовой было вынесено определении о прекращении административного дела в отношении ООО «Барс». Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментариями в администрацию Волгоградской области. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Ворошиловском районном суде Волгограда рассматривается аналогичное дело в отношении волгоградца Александра Федотова, которого якобы на остановке общественного транспорта около торгового центра в Ворошиловском районе поймали без маски при выходе из маршрутки. Александр Федотов предоставил доказательства своего отсутствия в этот день в  Волгограде. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Недавно выяснилось, что выдал себя за Александра Федотова его дальний родственник. Решение по делу еще не вынесено.

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