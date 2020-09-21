Череда ежедневных смертей от коронавируса прервалась в Волгоградской области





За минувшие сутки скорбный список жертв коронавирусной инфекции не увеличился, в нем по-прежнему 131 человек. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ежедневные данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф, COVID-19 выявлен у 95 человек, 13 выписались за сутки из стационаров по выздоровлению.

Отметим, что с 28 августа в регионе каждые сутки от коронавируса умирали от 1 до 4 человек. Цепочка смертей прервалась только на один день 14 сентября.

Всего в регионе выявлено уже более 14 тысяч случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Более 12 тысяч человек смогли побороть эту болезнь.



