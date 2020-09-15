Расследования

Иностранец укусил полицейского в Волгограде

Расследования 15.09.2020 09:21
0
15.09.2020 09:21


К штрафу в размере 10 тысяч рублей приговорен гражданин Азербайджана по фамилии Халилов за применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда.
В суде установлено, что Халилов укусил зубами сотрудника полиции за плечо правой руки, причинив последнему физическую боль. Представитель власти находился при исполнении своих должностных обязанностей. Иностранец впился зубами в полицейского, когда тот составлял в отношении него административный протокол.
Халилов полностью признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Расследования
15.09.2020 10:02
Расследования 15.09.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2020 20:05
Расследования 14.09.2020 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2020 16:04
Расследования 14.09.2020 16:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2020 14:37
Расследования 14.09.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2020 14:33
Расследования 14.09.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2020 09:32
Расследования 14.09.2020 09:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2020 16:02
Расследования 13.09.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2020 14:03
Расследования 12.09.2020 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2020 16:19
Расследования 11.09.2020 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2020 09:07
Расследования 11.09.2020 09:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2020 16:31
Расследования 10.09.2020 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2020 15:26
Расследования 10.09.2020 15:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2020 12:28
Расследования 10.09.2020 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2020 11:32
Расследования 10.09.2020 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2020 09:29
Расследования 09.09.2020 09:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:02
Лучшие годы в тюрьме рискуют провести шестеро друзей-наркоторговцев из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
С "Концессии водоснабжения" приставы взыскали 56 миллионов за загрязнение природы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:46
Трое человек погибли и четверо ранены в страшном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:21
Иностранец укусил полицейского в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:51
В Волгограде к скотомогильнику "Горпитомника" возникли вопросыСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области разыскивают пропавшего без вести подросткаСмотреть фотографии
19:42
Время платить налоги пришло для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:50
Стабильно напряженно: губернатор Волгоградской области не исключил активизации коронавирусаСмотреть фотографии
17:50
В Сбербанке клиенты малого бизнеса смогут получить скидку по кредиту, если они уже пользуются услугами банкаСмотреть фотографии
17:33
Зарплаты получают, штаны протирают: почетный президент РФС оценил ситуацию с отменой матча «Ротор»- «Краснодар»Смотреть фотографии
16:04
16 ножевых: в Волгограде смелая пенсионерка погибла от рук рецидивистаСмотреть фотографии
15:10
Заболевшего COVID-19 врача спасли своей кровью его пациенты из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:37
«Их не стало в годовщину свадьбы»: родные погибшей в Волгоградской области семьи из Пермского края шокированы мягким приговором виновнику ДТПСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде судебный пристав с экс-полицейскими ответят за хищения имущества одиноких стариковСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области учитель математики на выборах вырвал победу у единороссовСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде умерла почетный работник прокуратуры и ветеран войныСмотреть фотографии
13:06
Вирус не отпускает: в Волгоградской области COVID-19 атакует на платоСмотреть фотографии
12:30
На Светлоярском месторождении бишофита появится новая разведочно-эксплуатационная скважинаСмотреть фотографии
11:31
В Волжском из мести женщина сожгла чужой автомобильСмотреть фотографии
11:27
Еще неделю не включат горячую воду в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:06
Россельхозбанк поддержит участников рынка газомоторного топлива в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
Под Волгоградом отец подстрелил сына во время охотыСмотреть фотографии
10:12
Партия власти разжилась еще двумя мандатами в Волгоградской гордумеСмотреть фотографии
09:39
Селяне обеспечили единороссу путевку в Волгоградскую областную думуСмотреть фотографии
09:32
Волгоградец пошел на преступление из-за выпавшего на футбольный газон гаджетаСмотреть фотографии
09:24
QR-код в массы: эксперты уверены в пользе всеобщей маркировки товаровСмотреть фотографии
09:16
Банкротство не поможет: Волжские тепловые сети ведут системную работу с должникамиСмотреть фотографии
23:17
На довыборах в Волгоградскую облдуму чиновник-единоросс опережает конкурентовСмотреть фотографии
22:03
В Волгоградской области в июле закрылись 500 предприятийСмотреть фотографии
19:50
Зазеленеет только ради показухи? : в Волгограде засушили лицо городаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 