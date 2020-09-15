Иностранец укусил полицейского в Волгограде

Расследования 15.09.2020 09:21
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15.09.2020 09:21
К штрафу в размере 10 тысяч рублей приговорен гражданин Азербайджана по фамилии Халилов за применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда.
В суде установлено, что Халилов укусил зубами сотрудника полиции за плечо правой руки, причинив последнему физическую боль. Представитель власти находился при исполнении своих должностных обязанностей. Иностранец впился зубами в полицейского, когда тот составлял в отношении него административный протокол.
Халилов полностью признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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