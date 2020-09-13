Молниеносная смерть: в Волгограде коронавирус убил мужчину и женщину





Дополнительную информацию о двух летальных исходах по причине заражения коронавирусом ИА "Высота 102" сообщили в решиональном штабе. Умершие - жители Волгограда. Пациенты скончались, несмотря на усилия медиков.









Женщина, 81 год, проживала в Волгограде.





Почувствовав первые признаки недомогания, в течение нескольких дней лечилась самостоятельно, затем обратилась за медпомощью в учреждение по месту жительства. Лечилась амбулаторно. При ухудшении состояния вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Госпитализирована в ГУЗ «КБ №4». Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.





Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной и эндокринной систем.









Мужчина, 64 года, проживал в Волгограде.





Выявлен по контакту с заразившейся коронавирусной инфекцией родственницей. Почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью не обращался, самостоятельно не лечился. При ухудшении состояния, спустя 4 дня, вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Госпитализирован в ГУЗ «КБ №5». Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией. Течение болезни имело молниеносный характер.





Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.



