Молниеносная смерть: в Волгограде коронавирус убил мужчину и женщину

Здравоохранение 13.09.2020 14:36
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13.09.2020 14:36
Дополнительную информацию о двух летальных исходах по причине заражения коронавирусом ИА "Высота 102" сообщили в решиональном штабе. Умершие - жители Волгограда. Пациенты скончались, несмотря на усилия медиков.
Женщина, 81 год, проживала в Волгограде.
Почувствовав первые признаки недомогания, в течение нескольких дней лечилась самостоятельно, затем обратилась за медпомощью в учреждение по месту жительства. Лечилась амбулаторно. При ухудшении состояния вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Госпитализирована в ГУЗ «КБ №4». Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.
Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной и эндокринной систем.
Мужчина, 64 года, проживал в Волгограде.
Выявлен по контакту с заразившейся коронавирусной инфекцией родственницей. Почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью не обращался, самостоятельно не лечился. При ухудшении состояния, спустя 4 дня, вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Госпитализирован в ГУЗ «КБ №5». Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией. Течение болезни имело молниеносный характер.
Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
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