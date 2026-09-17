Власти Волгограда покупают мобильный пункт обогрева на случай ЧС

В Волгограде администрация объявила электронный аукцион на поставку быстроразвертываемого мобильного пункта обогрева на шасси прицепа. Начальная стоимость контракта, который должен быть выполнен за 60 дней, составляет 2,4 миллиона рублей.

Транспортный модуль изготовлен на базе двухосного автомобильного прицепа с универсальным прицепным устройством, который можно перемещать в том числе и по бездорожью. Сам модуль обогрева представляет собой быстроразворачиваемое на платформе наполняемое воздухом сооружение арочного типа. В развернутом виде площадь модуля обогрева равна площади платформы в 24,9 кв.м. Два специалиста смогут развернуть мобильный пункт обогрева, оснащенный всем необходимым оборудованием, за 10 минут.

Изделие в первую очередь предназначено для обеспечения комфортных условий спасателям при выполнении задач по ликвидации ЧС, а также водителям и пассажирам, которые попали в сложную ситуацию из-за плохих метеоусловий.

Фото из архива V102.RU