В Волгоградской области избирателям мало интересны трехдневные довыборы





Самая высокая явка избирателей на участки в Волгоградской области зафиксирована в Урюпинском округе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного избиркома, по данным на 8 утра за будущего депутата областной думы в первый день довыборов свои голоса отдали 12% жителей округа, обладающих электоральным правом. Напомним, по решению ЦИК РФ выборы этой осенью из-за коронавируса проходят в течение трех дней с 11 по 13 сентября. В Урюпинском одномандатном округе своим гражданским правом воспользовались чуть более 12 тысяч человек.

Кресло в регпарламенте освободилось после назначения осенью прошлого года депутата от округа Сергея Горнякова членом Совета Федерации от Волгоградской области.

В Волгограде второй день голосуют за двоих депутатов городской думы. К 8.00 сегодняшнего дня явка избирателей в Тракторозаводском округе составила 5,1% или 2128 человек, в Центральном чуть выше – 7,1% (2784).



