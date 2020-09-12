Выборы

В Волгоградской области избирателям мало интересны трехдневные довыборы

Выборы 12.09.2020 10:19
0
12.09.2020 10:19


Самая высокая явка избирателей на участки в Волгоградской области зафиксирована в Урюпинском округе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного избиркома, по данным на 8 утра за будущего депутата областной думы в первый день довыборов свои голоса отдали 12% жителей округа, обладающих электоральным правом. Напомним, по решению ЦИК РФ выборы этой осенью из-за коронавируса проходят в течение трех дней с 11 по 13 сентября. В Урюпинском одномандатном округе своим гражданским правом воспользовались чуть более 12 тысяч человек.
Кресло в регпарламенте освободилось после назначения осенью прошлого года депутата от округа Сергея Горнякова членом Совета Федерации от Волгоградской области.
В Волгограде второй день голосуют за двоих депутатов городской думы. К 8.00 сегодняшнего дня явка избирателей в Тракторозаводском округе составила 5,1% или 2128 человек, в Центральном чуть выше – 7,1% (2784).

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Выборы
11.09.2020 10:26
Выборы 11.09.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Выборы
09.09.2020 10:07
Выборы 09.09.2020 10:07
Комментарии

0
Далее
Выборы
03.09.2020 15:45
Выборы 03.09.2020 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
02.09.2020 12:45
Выборы 02.09.2020 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
29.08.2020 14:13
Выборы 29.08.2020 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
13.08.2020 17:38
Выборы 13.08.2020 17:38
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
11.08.2020 18:02
Выборы 11.08.2020 18:02
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.08.2020 10:01
Выборы 09.08.2020 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
07.08.2020 12:02
Выборы 07.08.2020 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
03.08.2020 12:23
Выборы 03.08.2020 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
22.07.2020 15:13
Выборы 22.07.2020 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
13.07.2020 11:21
Выборы 13.07.2020 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
06.07.2020 16:12
Выборы 06.07.2020 16:12
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
18.06.2020 17:41
Выборы 18.06.2020 17:41
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
15.01.2020 10:53
Выборы 15.01.2020 10:53
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:50
В Волгограде на мужчину составили фейковый протокол о нарушении масочного режимаСмотреть фотографии
14:24
Делай как губернатор: в Волгоградской области есть план по охвату прививкамиСмотреть фотографии
14:03
Под Волгоградом закаленный зоной гость обнулил счет хозяйкиСмотреть фотографии
13:39
Новой жертвой коронавируса стала 46-летняя жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
Волгоградская область намертво застряла на платоСмотреть фотографии
10:41
От торгового центра экс-депутата Волгоградской гордумы остался «скелет»Смотреть фотографии
10:36
В Волгограде «Метроэлектротранс» позаботится о футбольных болельщиках после матчаСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области избирателям мало интересны трехдневные довыборыСмотреть фотографии
09:59
В Волжском на переходе сбили первоклассникаСмотреть фотографии
09:38
Волгоградский «Ротор» расстался со странным приобретениемСмотреть фотографии
21:12
В Волжском здание бывшей Церкви живого бога подорожало в 30 разСмотреть фотографии
21:05
СК намерен возбудить дело в отношении волгоградской судьи Юлии ДобрынинойСмотреть фотографии
20:30
Владелица гостиницы "Октябрьская" выгодно купила элитную землю в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:01
Вспышка ротавирусной инфекции зафиксирована в школе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:19
Двоих волгоградцев осудили за попытку выкопать канализационную трубуСмотреть фотографии
16:13
«Победе» - быть!: власти не отказались от переделки кинотеатра в кукольный театр в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Предприниматели могут заказать карты через интернет-банк «Бизнес-портал» с доставкой курьеромСмотреть фотографии
15:16
Губернатор Волгоградской области сделал прививкуСмотреть фотографии
14:53
Волгоградец в суде требует признать слово «COVID» экстремистскимСмотреть фотографии
14:19
На «Уроке цифры» при поддержке Сбербанка дети будут программировать беспилотникиСмотреть фотографии
13:04
«Азбука интернета» – волгоградским пенсионерам с осени до летаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде политики, общественники и представители родительского сообщества продегустировали школьный завтракСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области коронавирус продолжает забирать жизниСмотреть фотографии
11:40
В Волжском из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 25 человекСмотреть фотографии
11:08
Из-за овцы на дороге в Волгоградской области погиб водительСмотреть фотографии
10:26
Три счастливых дня: в Волгоградской области стартовали затяжные выборыСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области за год выявили целый полк хронических алкоголиковСмотреть фотографии
09:15
Грузовик загорелся на автодороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде посадили разбойника за нападение на продавцаСмотреть фотографии
07:12
Приоритет на этикет: волгоградцев готовят к встрече с гриппомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 