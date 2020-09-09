Здравоохранение

Цепь смертей от COVID-19 в Волгоградской области не прерывается

Здравоохранение 09.09.2020 11:50
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09.09.2020 11:50


Смерть двоих жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции подтверждена за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число погибших от вируса в регионе выросло до 120 человек.
Отметим, что с 28 августа ежесуточно в регионе от коронавируса умирают от 2 до 4 человек.
За минувшие сутки побит предыдущий рекорд по выздоровевшим от COVID-19 - 629 человек. Выявлен коронавирус у 92 жителей региона.
Общее число зарегистрированных в регионе случаев коронавирсной инфекции  составляет почти 13 тысяч, из них свыше 11 тысяч человек на данный момент уже победи эту болезнь. 

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