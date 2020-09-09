Цепь смертей от COVID-19 в Волгоградской области не прерывается





Смерть двоих жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции подтверждена за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число погибших от вируса в регионе выросло до 120 человек.

Отметим, что с 28 августа ежесуточно в регионе от коронавируса умирают от 2 до 4 человек.

За минувшие сутки побит предыдущий рекорд по выздоровевшим от COVID-19 - 629 человек. Выявлен коронавирус у 92 жителей региона.

Общее число зарегистрированных в регионе случаев коронавирсной инфекции составляет почти 13 тысяч, из них свыше 11 тысяч человек на данный момент уже победи эту болезнь.



