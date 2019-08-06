Расследования

В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО)

Расследования 06.08.2019 15:22
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06.08.2019 15:22





Сегодня сына генерала Михаила Музраева оштрафовали на 1000 рублей за неповиновение сотруднику ФСБ. Такое решение по административному делу, как сообщает ИА "Высота 102", только что озвучил Дзержинский районный суд Волгограда. Сам Музраев-младший сегодня пришел на заседание, которое прежде дважды откладывалось из-за его отсутствия. Рассмотрение этого административного дела, по ходатайству защитника, прошло в закрытом режиме. Журналистов допустили лишь на оглашение судебного решения. Музраев-младший, наоборот, в перерыве заседания покинул суд и на оглашение решения уже не пришел.
Суд признал Музраева-младшего виновным. Было озвучено, что во время обысков в доме, которые прошли после задержания генерала Музраева, он проявлял агрессию, нецензурно выражался и хотел покинуть дом через окно. Ему приказали сидеть в кресле, а когда он ослушался, применили физическую силу. В результате он оказался на полу в наручниках. 
Напомним, в отношении Михаила Музраева-младшего было возбуждено дело в рамках ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов Федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей). Данной статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Согласно материалам административного дела, во время обысков по месту жительства мужчина пытался оказать физическое воздействие на сотрудника спецподразделения ФСБ. Сын экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области ранее работал следователем в Москве.
Его отец - генерал-лейтенант Михаил Музраев с 11 июня находится под арестом в московском изоляторе "Лефортово". Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области, в последнее время являвшийся советником главы СК России Александра Бастрыкина, обвиняется в терроризме и незаконном хранении оружия. Дело ведет следственное управление ФСБ. Следствие полагает, что он причастен к поджогу дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Сам Музраев свою вину не признает.

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