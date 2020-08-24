Поджигатель дома губернатора Волгоградской области осужден на долгие годы строгого режима





Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор Виталию Семисотнову - фигуранту громкого дела о поджоге домовладения губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», судебное заседание прошло 21 августа. Виталий Семисотнов, который заключал досудебное соглашение о сотрудничестве, приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Семисотнов обвинялся по статьям УК РФ 167 ч.2, 30 ч.3, 167 ч.2, 111 ч.3 п.а - умышленное уничтожение или повреждение имущества, приготовление к преступлению и покушение на преступление, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Никаких подробностей рассмотрения дела в суде не сообщают.

В умышленном уничтожении дома волгоградского губернатора, а также в поджоге чужого автомобиля и причинении вреда здоровью коммерсанту обвиняются также Дмитрий Ушаков и Иван Железняков. Они проходят по отдельному уголовному делу.

Напомним, преступление в элитном поселке Латошинка было совершено ночью 16 ноября 2016 года. Неизвестные лица проникли во двор и при помощи легковоспламеняющейся жидкости пытались поджечь стену частного дома. Учитывая, что жилое помещение находилось в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, и что инцидент мог быть связан со служебной деятельностью главы региона, по данному факту региональным СУ СКР, которым на том момент руководил Михаил Музраев, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ.





Позже обвинение было переквалифицировано, а Музраеву было вменено совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. С 11 июня 2019 года Зубков и Музраев содержатся с следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. Свою вину они не признают.



