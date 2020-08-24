Поджигатель дома губернатора Волгоградской области осужден на долгие годы строгого режима

Расследования 24.08.2020 13:40
0
24.08.2020 13:40
Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор Виталию Семисотнову - фигуранту громкого дела о поджоге домовладения губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», судебное заседание прошло 21 августа. Виталий Семисотнов, который заключал досудебное соглашение о сотрудничестве, приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Семисотнов обвинялся по статьям УК РФ 167 ч.2, 30 ч.3, 167 ч.2, 111 ч.3 п.а - умышленное уничтожение или повреждение имущества, приготовление к преступлению и покушение на преступление, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Никаких подробностей рассмотрения дела в суде не сообщают.
В умышленном уничтожении дома волгоградского губернатора, а также в поджоге чужого автомобиля и причинении вреда здоровью коммерсанту обвиняются также Дмитрий Ушаков и Иван Железняков. Они проходят по отдельному уголовному делу.
Напомним, преступление в элитном поселке Латошинка было совершено ночью 16 ноября 2016 года. Неизвестные лица проникли во двор и при помощи легковоспламеняющейся жидкости пытались поджечь стену частного дома. Учитывая, что жилое помещение находилось в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, и что инцидент мог быть связан со служебной деятельностью главы региона, по данному факту региональным СУ СКР, которым на том момент руководил Михаил Музраев, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ.
Следствие установило причастных к преступлению: пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева.
Позже обвинение было переквалифицировано, а Музраеву было вменено совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. С 11 июня 2019 года Зубков и Музраев содержатся с следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. Свою вину они не признают.
Реклама
Избил и задушил: подруга пропавшей в Волгоградской области девушки-подростка указала на убийцу24.08.2020 13:57
Расследования 24.08.2020 13:57
Хотел научиться водить: следователи установили обстоятельства гибели двух подростков в Волгоградской области23.08.2020 15:47
Расследования 23.08.2020 15:47
В Волгограде конспирация не помогла фальшивомонетчику21.08.2020 12:51
Расследования 21.08.2020 12:51
Вагоноремонтное депо в Волгограде закрыли после жуткого взрыва20.08.2020 21:02
Расследования 20.08.2020 21:02
В Волгоградской области разыскивают пропавшую без вести девушку-подростка20.08.2020 17:43
Расследования 20.08.2020 17:43
Волгоградца заманили в мифический бизнес по производству медицинских масок20.08.2020 12:06
Расследования 20.08.2020 12:06
Волгоградский адвокат осужден за попытку выманить у клиента 26 млн рублей20.08.2020 11:20
Расследования 20.08.2020 11:20
Стала известна причина массового ДТП в Волгограде с участием грузовика из Астрахани20.08.2020 11:03
Расследования 20.08.2020 11:03
Разыскиваемый Интерполом участник «топливной» группировки задержан в Волгоградской области19.08.2020 16:25
Расследования 19.08.2020 16:25
В Волгоградской области массово откроются детские сады19.08.2020 14:51
Расследования 19.08.2020 14:51
«Отблагодарил за доброту»: убийце двух стариков из Волгоградской области дали 20 лет18.08.2020 15:16
Расследования 18.08.2020 15:16
Огонь пошел с полей: задержаны виновники крупного пожара под Волгоградом18.08.2020 10:48
Расследования 18.08.2020 10:48
Волгоградский предприниматель потребовал от полиции сигарет17.08.2020 15:38
Расследования 17.08.2020 15:38
Экс-главу скандальной стройфирмы судят за хищение 45 млн рублей денег капремонта в Волгограде17.08.2020 11:21
Расследования 17.08.2020 11:21
ККС Волгоградской области проверит сведения о получении крупной взятки председателем суда14.08.2020 16:16
Расследования 14.08.2020 16:16
Реклама