Мост на юге России закрыт после удара ВСУ по Ростовской области





На юге России мост через реку Миус закрыт второй день из-за повреждений, нанесенных ВСУ с помощью беспилотников. Как сообщает ИА «Живая Кубань», утром 8 ноября удар пришелся на участок трассы Р-280.

На утро 9 ноября проезд по трассе в районе реки Миус перекрыт. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать повреждённый участок.

Кроме того, накануне обломки дрона повредили электроподстанцию «Сулин» – вышел из строя трансформатор. В результате несколько населённых пунктов остались без света. В Миллеровском районе Ростовской области электроснабжение уже вернули в Волошинское и Титовское поселения, а в Сулинском ремонт ещё не завершён.

Угроза новых атак беспилотников в регионе сохраняется. Жителей просят не терять бдительность и соблюдать меры безопасности.