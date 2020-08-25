Здравоохранение

Волгоградцев познакомили с грядущими осенними вирусами

Здравоохранение 25.08.2020 09:40
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25.08.2020 09:40


Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказало, какие еще вирусы, помимо COVID-19, будут циркулировать в предстоящем эпидемическом сезоне. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные ведомства, ожидается, что осенью-зимой жителей региона будут атаковать такие респираторные вирусы, как риновирусы, парагрипп, РС-вирус, аденовирус и др. При этом коронавирусная инфекция никуда не делась.
В этой связи эпидемиологи советуют сделать прививку от гриппа. Напомним, что накануне было объявлено о старте вакцинации населения Волгоградской области от гриппа. Планируется привить не менее 60% жителей региона. 
Состав трехвалентных противогриппозных вакцин на предстоящий сезон 2020-2021 гг. по сравнению со штаммами, которые были включены в состав вакцины прошлого сезона, обновлен полностью:
A/Guangdong-Maonan/ или A/Hawaii/70/2019(H1N1)pdm09
–A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)
–B/Washington/02/2019(линия Виктория)
В составе четырехвалентной вакцины помимо обновленных штаммов будет присутствовать штамм B/Phuket/3073/2013 (линия Ямагата), который присутствовал в аналогичной вакцине прошлого эпидсезона.
Категории лиц из "групп риска", не вошедшие в Национальный календарь профилактических прививок, такие как работники торговли, общественного питания, промышленных и других предприятий и организаций, в том числе работающих с населением, могут быть привиты за счет средств работодателей или других источников финансирования по согласованию с медицинскими организациями силами выездных прививочных бригад.

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