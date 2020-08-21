В Волгограде на мосту через ВДСК у водителя случился инсульт





Сегодня волгоградский полицейский Михаил Похлебаев фактически спас жизнь 47-летнему жителю Волгограда, у которого за рулем случился инсульт. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в дежурную часть полиции по Красноармейскому району поступило сообщение от граждан, что на мосту через Волго-Донской судоходный канал затруднено движение из-за водителя "Шевроле Нива", который нарушает правила дорожного движения и перегородил проезд своим автомобилем.

Прибывший на место происшествия сотрудник полиции обнаружил, что водитель указанной машины находится практически в бессознательном состоянии. Полицейский вызвал бригаду скорой помощи и оставался с мужчиной до приезда врачей. Прибывшие медики оказали мужчине неотложную медицинскую помощь и доставили его в больницу с инсультом.

В полиции сообщили, что до приезда правоохранителей никто из проезжающих мимо и находившихся рядом автомобилистов не поинтересовались самочувствием мужчины, не помог ему. К счастью, трагедии удалось избежать.



