Экономика 20.08.2020 09:34
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20.08.2020 09:34
В течение сентября на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа» сотрудники рабочих специальностей будут соревноваться в конкурсе профессионального мастерства на звание лучшего в своей профессии, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба предприятия.
Состязания пройдут среди представителей четырнадцати самых востребованных рабочих специальностей химической отрасли. В конкурсном списке этого года представлены номинации, которые включены впервые за последние несколько лет: водитель погрузчика, маляр строительный, машинист холодильных установок, монтер железнодорожных путей. Именно с этих номинаций стартуют заводские соревнования на звание лучшего в своей профессии.
Проведение конкурса в этом году, кроме решения задач по совершенствованию профессиональных навыков сотрудников в теории и на практике, связано также с необходимостью поддержания высокой работоспособности многотысячного коллектива в непростых условиях ограничительных мер. Напомним, с самого начала пандемии все заводские подразделения работают в штатном режиме и с соблюдением всех обязательных мер безопасности.
В нынешнем конкурсе примут участие более двухсот сотрудников предприятий группы компаний «НИКОХИМ» – АО «КАУСТИК», АО «НикоМаг», ООО «МагМайн», ООО «АКСОН» и филиала «КАУСТИКа» «Волгоградской ТЭЦ-3». Соревнования пройдут при соблюдении его участниками и членами конкурсной комиссии всех мер, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Результаты корпоративного конкурса станут известны в первой декаде октября. Победителей и других призёров ожидает материальное поощрение, так же, как и участников, которые получат престижное звание «Лучший молодой рабочий по профессии».
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