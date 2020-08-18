Отдохнувший на Фиджи депутат нахваливает экономику Волгоградской области

Политика 18.08.2020 17:26
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18.08.2020 17:26
О том, что экономика Волгоградской области достойно прошла самый сложный период в условиях пандемии, заявил депутат региональной думы Илья Кошкарев, сообщает ИА «Высота 102». Скандальная история с отдыхом Ильи Кошкарева на Фиджи в разгар парламентского года не помешала депутату - миллионеру остаться во главе думского комитета по бюджетной и налоговой политике. Теперь народный избранник подобострастно хвалит работу власти. «Хочу отметить, что мы последовательно с 2014 года работаем по всем программам, которые предлагает нам правительство России, поэтому и прирастаем в части пополнения нашего бюджета федеральными ресурсами. Так, если в 2013 году поддержка за счет федеральной казны составляла 25 процентов от собственных доходов регионального бюджета, то в 2014 году - 36 процентов, в 2017 - уже 41 процент, в 2019 году – 50 процентов, а на сегодняшний день – 55 процентов. Правительство Российской Федерации видит в Волгоградской области надежного партнера, который эффективно и качественно работает с бюджетными ресурсами, что позитивно отражается на развитии экономики региона», - такие слова, по данным пресс-службы облдумы, Илья Кошкарев произнес на заседании, где рассматривались грядущие изменения в бюджет региона.
Напомним , этой весной Илье Кошкареву и его супруге пришлось провести на острове в Тихом океане почти два месяца. В шикарный отпуск депутат легкомысленно отправился в начале марта - на фоне новостей о распространении коронавируса. В результате были отменены многие международные рейсы. Улететь в родные края волгоградскому депутату и части соотечественников удалось лишь 22 мая, купив очень дорогие билеты на рейсы иностранных авиалиний. Между тем, на Фиджи до сих пор остаются россияне - те, у кого не хватило денег на самолет. Один из застрявших на острове - автор телеграм-канала «Познавая белый свет» Андрей Смирнов сейчас болен лихорадкой. У него закончилась медицинская страховка и почти нет средств к существованию, скромная финансовая помощь поступает от неравнодушных сограждан. Купающейся в деньгах семьи Кошкаревых, чей годовой доход почти 50 миллионов рублей, среди желающих помочь соотечественникам, нет.
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