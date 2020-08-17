Власти Волгограда обязали убрать мусор в лесу

Экология 17.08.2020 11:46
0
17.08.2020 11:46
Несанкционированную свалку на территории Ворошиловского лесничества должны ликвидировать власти Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, такое решение принял Дзержинский районный суд по иску надзорного ведомства.
Факты незаконного размещения отходов общим объемом более 500 кубических метров были выявлены прокурорами в границах Дзержинского района на территории лесничества.
Установлено, что собственником данного земельного участка является администрация Волгограда, которая вопреки нормам природоохранного законодательства
мер по ликвидации свалки не принимала.
Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
Реклама
«Дубам не дубец?»: главный дорожник Волгоградской области – о продолжении моста через Волгу14.08.2020 19:28
Экология 14.08.2020 19:28
В Волгограде стекающие в Волгу ливневые стоки наконец-то начнут очищать12.08.2020 11:08
Экология 12.08.2020 11:08
В Астраханской области горы серы нанесли экологии колоссальный ущерб12.08.2020 09:35
Экология 12.08.2020 09:35
Экологический центр аналитического контроля АО «КАУСТИК» подтвердил свою техническую компетентность07.08.2020 11:10
Экология 07.08.2020 11:10
Ликвидатор свалок требует отмены проверок освоения федеральных средств нацпроекта в Волгоградской области05.08.2020 12:53
Экология 05.08.2020 12:53
Затонувший под Волгоградом «Баламут» нанес ущерб экологии на 82 миллиона рублей30.07.2020 21:17
Экология 30.07.2020 21:17
Лабораторию в Волгограде привлекли к оценке ущерба от аварии на Норильской ТЭЦ-330.07.2020 16:13
Экология 30.07.2020 16:13
Жители севера Волгограда жалуются на химические атаки30.07.2020 09:51
Экология 30.07.2020 09:51
В администрации Волгоградской области отреагировали на вырубку соснового бора28.07.2020 08:58
Экология 28.07.2020 08:58
Губернатор Волгоградской области нацелился на большой план реабилитации Дона27.07.2020 11:45
Экология 27.07.2020 11:45
В Волгограде при прокладке сетей связи незаконно вырубили 168 вязов25.07.2020 13:56
Экология 25.07.2020 13:56
Ликвидатора неистребимых свалок в Волгоградской области вызвали в суд23.07.2020 20:33
Экология 23.07.2020 20:33
Масштабно и комплексно позаботиться о Доне призвал губернатор Волгоградской области23.07.2020 15:18
Экология 23.07.2020 15:18
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» искусственно восполняет популяции промысловых пород рыб в Волге23.07.2020 12:31
Экология 23.07.2020 12:31
45 лет назад очистные сооружения на острове Голодный избавили Волгоград от холеры22.07.2020 11:46
Экология 22.07.2020 11:46
Реклама