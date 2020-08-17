Экология

Власти Волгограда обязали убрать мусор в лесу

Экология 17.08.2020 11:46
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17.08.2020 11:46


Несанкционированную свалку на территории Ворошиловского лесничества должны ликвидировать власти Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, такое решение принял Дзержинский районный суд по иску надзорного ведомства.
Факты незаконного размещения отходов общим объемом более 500 кубических метров были выявлены прокурорами в границах Дзержинского района на территории лесничества.
Установлено, что собственником данного земельного участка является администрация Волгограда, которая вопреки нормам природоохранного законодательства
мер по ликвидации свалки не принимала. 
Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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