Власти Волгограда обязали убрать мусор в лесу





Несанкционированную свалку на территории Ворошиловского лесничества должны ликвидировать власти Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, такое решение принял Дзержинский районный суд по иску надзорного ведомства.

Факты незаконного размещения отходов общим объемом более 500 кубических метров были выявлены прокурорами в границах Дзержинского района на территории лесничества.

Установлено, что собственником данного земельного участка является администрация Волгограда, которая вопреки нормам природоохранного законодательства

мер по ликвидации свалки не принимала.

Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.



