



Факт незаконного перемещения из России в Казахстан товаров двойного назначения выявили правоохранители Астраханской и Волгоградской областей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни, коммерческая организация переправила через границу «измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный ИСП» в трех экземплярах. Стоимость оборудования, предназначенного для обнаружения радиоактивных веществ, составляет свыше 300 тысяч рублей.

Данная продукция включена в список контролируемых товаров, утвержденный Указом Президента РФ. Согласно данному перечню, сигнализатор может быть использован при создании вооружения и военной техники. Его вывоз за пределы страны должен осуществляться по лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Контрабанду оборудования пресекли в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Астраханской таможни и УФСБ по Волгоградской области.

Известно, что фирма за получением лицензии на вывоз данных товаров в Казахстан не обращалась. Более того, эта компания не включена в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешены подобные операции.

По данному факту Астраханской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники.



