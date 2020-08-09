В Волгограде пассивного кандидата в депутаты сняли с дистанции





ТИК Центрального района Волгограда отказался регистрировать кандидата в депутаты городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном избиркоме, самовыдвиженец Константин Фельдшеров не предоставил в установленный срок подписи граждан в свою поддержку.

«Он не явился в избирком. Мы не получили от него ни одного документа на регистрацию», - пояснили в комиссии.

Сейчас избирком занимается проверкой подписных листов еще четырех независимых кандидатов в депутаты гордумы. Трое из них баллотируются по Центральному избирательному округу. Это директор МАУ «Центр спорта и культуры» Алексей Есин, инженер-энергетик Владимир Капырюлин и общественник Борис Пылин. По Тракторозаводскому округу без партийной поддержки свою кандидатуру выдвинула пенсионерка Светлана Коротич. По каждому из округов независимые кандидаты должны были собрать примерно по 200 подписей избирателей.

Партийные кандидаты в городскую думу уже прошли этап регистрации. За вакантные мандаты поборются «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Партия пенсионеров».

Довыборы состоятся в единый день голосования - 13 сентября.



