"Кукурузная" афера довела жителя Ставропольского края в Волгограде до суда





Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве при закупке кукурузы рассмотрит суд в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурантом дела является 41-летний житель Ставропольского края, в отношении которого утверждено обвинительное заключение.

По версии следствия, он разместил на специализированном сайте сообщение о продаже зерна кукурузы по стоимости ниже рыночной. В дальнейшем один из коммерсантов позвонил фигуранту уголовного дела, предложив заключить сделку на приобретение сельскохозяйственной продукции.

В свою очередь обвиняемый потребовал от покупателя предоплату за поставку кукурузы в сумме 4 миллиона 600 тысяч рублей, после перечисления которых на связь с потенциальным клиентом больше не выходил.

Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

За содеянное ставропольцу грозит до 10 лет лишения свободы.



