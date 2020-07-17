"Кукурузная" афера довела жителя Ставропольского края в Волгограде до суда

Расследования 17.07.2020 15:05
0
17.07.2020 15:05
Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве при закупке кукурузы рассмотрит суд в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурантом дела является 41-летний житель Ставропольского края, в отношении которого утверждено обвинительное заключение.
По версии следствия, он разместил на специализированном сайте сообщение о продаже зерна кукурузы по стоимости ниже рыночной. В дальнейшем один из коммерсантов позвонил фигуранту уголовного дела, предложив заключить сделку на приобретение сельскохозяйственной продукции.
В свою очередь обвиняемый потребовал от покупателя предоплату за поставку кукурузы в сумме 4 миллиона 600 тысяч рублей, после перечисления которых на связь с потенциальным клиентом больше не выходил.
Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
За содеянное ставропольцу грозит до 10 лет лишения свободы.
Реклама
Под Волгоградом рядового запаса осудили за два мощных удара по голове приятеля17.07.2020 16:50
Расследования 17.07.2020 16:50
В Волгоградской области суд отправил под арест душителя девушки из Йошкар-Олы17.07.2020 14:15
Расследования 17.07.2020 14:15
В Волгограде на совещании с зампрокурора появилось новое уголовное дело в сфере ЖКХ16.07.2020 16:02
Расследования 16.07.2020 16:02
Силовики раскрыли подробности убийства 16-летней девушки в Волгоградской области16.07.2020 10:50
Расследования 16.07.2020 10:50
Благотворительность спасла двоих бутлегеров из Урюпинска от «уголовки»16.07.2020 10:37
Расследования 16.07.2020 10:37
Пропавшую под Волгоградом девушку из Йошкар-Олы нашли мертвой16.07.2020 09:03
Расследования 16.07.2020 09:03
В Волгограде директора подпольного завода с доходом в 320 млн рублей отправили в колонию15.07.2020 18:04
Расследования 15.07.2020 18:04
Сожгла из ревности: в Волгограде убийцу двух мужчин и ребенка осудили на 18 лет15.07.2020 16:39
Расследования 15.07.2020 16:39
В Волгограде новогодняя афера со взяткой обернулась для двух жуликов тюрьмой15.07.2020 11:18
Расследования 15.07.2020 11:18
Волгоградец «со связями» в Росимуществе обманул знакомых на 10 млн рублей13.07.2020 17:32
Расследования 13.07.2020 17:32
В Волгоградской области риэлтор устроил казнь клиента на краю обрыва13.07.2020 12:33
Расследования 13.07.2020 12:33
Задержан подозреваемый в обмане на 2,7 млн рублей жаждущего любви волгоградца13.07.2020 12:23
Расследования 13.07.2020 12:23
В Волгоградской области фермер оставил слабовидящих стариков без земельных наделов12.07.2020 11:27
Расследования 12.07.2020 11:27
Осужденной за поножовщину волгоградке выставили счет за работу врачей11.07.2020 15:55
Расследования 11.07.2020 15:55
В Волгоградской области житель Кемерово осужден за пересылку героина11.07.2020 13:16
Расследования 11.07.2020 13:16
Реклама