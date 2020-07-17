Расследования

"Кукурузная" афера довела жителя Ставропольского края в Волгограде до суда

Расследования 17.07.2020 15:05
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17.07.2020 15:05


Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве при закупке кукурузы рассмотрит суд в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурантом дела является 41-летний житель Ставропольского края, в отношении которого утверждено обвинительное заключение.
По версии следствия, он разместил на специализированном сайте сообщение о продаже зерна кукурузы по стоимости ниже рыночной. В дальнейшем один из коммерсантов позвонил фигуранту уголовного дела, предложив заключить сделку на приобретение сельскохозяйственной продукции.
В свою очередь обвиняемый потребовал от покупателя предоплату за поставку кукурузы в сумме 4 миллиона 600 тысяч рублей, после перечисления которых на связь с потенциальным клиентом больше не выходил.
Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
За содеянное ставропольцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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