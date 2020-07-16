В Волгограде на совещании с зампрокурора появилось новое уголовное дело в сфере ЖКХ

Расследования 16.07.2020 16:02
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16.07.2020 16:02
Сегодня принято решение о возбуждении уголовного дела о хищении средств при проведении капитального ремонта многоквартирного дома в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение было принято на межведомственном совещании сотрудников следственных органов, которое прошло в Волгограде под председательством заместителя прокурора региона Евгения Орловского.
На совещании обсуждались вопросы соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел по фактам нарушений при расходовании средств, выделяемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Сегодня были заслушаны сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие расследование уголовных дел рассматриваемой категории.
Решение о возбуждении уголовного дела было принято по материалу надзорной проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда. Речь идет о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ). Прокуроры выявили факт хищения свыше 800 тысяч рублей при выполнении работ по капитальному ремонта подвального помещения одного из многоквартирных домов в Красноармейском районе.
Всего, как было отмечено на совещании, в настоящее время в производстве следственных органов находится 13 уголовных дел о хищениях и злоупотреблениях при расходовании средств Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
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