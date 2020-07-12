Коронавирус продолжает нести смерть в Волгоградской области

Здравоохранение 12.07.2020 12:14
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12.07.2020 12:14
1 человек умер и 96 заразились коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные федерального портала стопкоронавирус.рф. Число выздоровевших составило 6 человек.
Напомним, региональным оперштабом принято решение продлить до 31 июля действие в Волгоградской области ограничительных мероприятий, направленных на усиление профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
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