По заключению главного санитарного врача по Волгоградской области Ольги Зубаревой, сейчас в регионе отсутствует устойчивая тенденция к снижению заболеваемости среди жителей региона. «Чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19 и предотвратить возникновение новых очагов заболевания мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции должны быть продлены», - заявила Ольга Зубарева..
Было отмечено, что в обязательном порядке продолжить соблюдать режим самоизоляции должны жители региона, достигшие возраста 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.
Было отмечено, что корректировка сроков начала летней оздоровительной кампании-2020 позволит провести на территории области одну смену продолжительностью 21 день в 32 загородных детских оздоровительных лагерях и 683 пришкольных лагерях с дневным пребыванием. При этом прогнозируемый охват детей составит около 20 тысяч.
Регион сейчас находится на так называемом 3 этапе снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Действует масочный режим в общественных местах, разрешены индивидуальные занятия спортом на улице при условии соблюдения социальной дистанции, работают фитнес-центры, разрешены одиночные или с членами семьи прогулки, возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м при наличии отдельного входа, работает ряд предприятий сферы услуг, в частности, парикмахерские, работает ряд образовательных организаций, с ограничениями работают летние кафе, открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы.
Вместе с тем, остаются закрыты, например, музеи, бани, ТРЦ, детские оздоровительные лагеря.