Общество

В Волгоградской области продлили действие ограничений из-за коронавируса

Общество 11.07.2020 18:22
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11.07.2020 18:22


До 31 июля включительно в Волгоградской области продлено действие ограничительных мероприятий, направленных на усиление профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», решение принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

По заключению главного санитарного врача по Волгоградской области Ольги Зубаревой, сейчас в регионе отсутствует устойчивая тенденция к снижению заболеваемости среди жителей региона. «Чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19 и предотвратить возникновение новых очагов заболевания мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции должны быть продлены», - заявила Ольга Зубарева..
Было отмечено, что в обязательном порядке продолжить соблюдать режим самоизоляции должны жители региона, достигшие возраста 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.
Также оперативным штабом Волгоградской области было принято решение о переносе срока начала детской оздоровительной кампании на первое августа.
«Согласно методическим рекомендациям при проведении оздоровительной кампании в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 следует предусматривать максимальное проведение мероприятий с участием детей на открытом воздухе, однако согласно санитарным правилам, массовые физкультурные и спортивные мероприятия при температуре окружающего воздуха выше +28 градусов организовывать не рекомендуется. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области при согласовании с Управлением Роспотребнадзора предлагает перенести начало летней оздоровительной кампания с 15 июля на 1 августа», - заявила на заседании оперштаба руководитель профильного комитета администрации региона Лариса Савина.
Было отмечено, что корректировка сроков начала летней оздоровительной кампании-2020  позволит провести на территории области одну смену продолжительностью 21 день в 32 загородных детских оздоровительных лагерях и 683 пришкольных лагерях с дневным пребыванием. При этом прогнозируемый охват детей составит около 20 тысяч.
Напомним, в пятницу 10 июля на заседании регионального Клинического Совета ряд послаблений, которые планировалось разрешить в Волгоградской области с 15 июля, было рекомендовано перенести на более поздние сроки.
Регион сейчас находится на так называемом 3 этапе снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Действует масочный режим в общественных местах, разрешены индивидуальные занятия спортом на улице при условии соблюдения социальной дистанции, работают фитнес-центры, разрешены одиночные или с членами семьи прогулки, возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м при наличии отдельного входа, работает ряд предприятий сферы услуг, в частности, парикмахерские, работает ряд образовательных организаций, с ограничениями работают летние кафе, открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы. 
Вместе с тем, остаются закрыты, например, музеи, бани, ТРЦ, детские оздоровительные лагеря.


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