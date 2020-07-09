Расследования

Ревнивого рецидивиста судят в Волгоградской области за садистское убийство

Расследования 09.07.2020 16:09
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09.07.2020 16:09


Уголовное дело о жестоком убийстве 26-летней женщины ее 33-летним сожителем рассматривает Камышинский городской суд. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководить объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, ранее неоднократно судимый мужчина, по версии следствия, пошел на преступление из чувства ревности. В момент совершения убийства он был пьян.
По материалам дела, в марте текущего года ночью он поссорился со своей сожительницей на почве ревности. В ходе конфликта он решил ее убить. Два часа изверг избивал свою жертву. Он  нанес своей сожительнице в общей сложности порядка 106 ударов, а затем пошел спать. Утром он обнаружит ее труп и сам вызвал бригаду скорой помощи.
Проведенной по делу экспертизой установлено, что смерть потерпевшей  наступила в результате травмы грудной клетки, живота с множественными переломами ребер, разрыва легкого, печени и кишечника с массивным внутренним кровотечением.
Свою вину житель Камышина признает, в содеянном раскаивается. Известно, что до своего 27-летия его сожительница не дожила всего один день. У них с подсудимым остался четырехлетний ребенок. 

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