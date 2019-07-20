Под Волгоградом горит проблемный мусорный полигон





Мусорный полигон, расположенный в Среднеахтубинском районе Волгограда, сегодня снова напомнил о себе клубами дыма. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, пожар бушует на полигоне промышленных отходов ПК «Альянс». Он расположен около города Волжского. Общая площадь полигона составляет около 20 га. В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о возгорании мусора глубокого залегания в районе хутора Звездный поступило около 12.30. К месту оперативно прибыли пожарные подразделения 19-ой части. В 13.25 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, угрозы населенным пунктам нет.

Отметим, что это уже не первый пожар на этом объекте. Он горел год назад, также в июле. Был пожар и летом 2015 года. Тогда в оперативные службы поступили сотни звонков от жителей с жалобами на удушливый запах.

Фото очевидцев