Под Волгоградом горит проблемный мусорный полигон

Экология 20.07.2019 13:43
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20.07.2019 13:43
Мусорный полигон, расположенный в Среднеахтубинском районе Волгограда, сегодня снова напомнил о себе клубами дыма. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, пожар бушует на полигоне промышленных отходов ПК «Альянс». Он расположен около города Волжского. Общая площадь полигона составляет около 20 га. В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о возгорании мусора глубокого залегания в районе хутора Звездный поступило около 12.30. К месту оперативно прибыли пожарные подразделения 19-ой части. В 13.25 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, угрозы населенным пунктам нет.
Отметим, что это уже не первый пожар на этом объекте. Он горел год назад, также в июле. Был пожар и летом 2015 года. Тогда в оперативные службы поступили сотни звонков от жителей с жалобами на удушливый запах.
Фото очевидцев
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