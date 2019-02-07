Суд подтвердил незаконность свалки промышленных отходов под Волгоградом

Экология 07.02.2019 15:31
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07.02.2019 15:31
Свалка промышленных и коммунальных отходов, расположенная в 3 км от поселка Звездный Среднеахтубинского района, негативно влияет на окружающую среду. Обоснованность результатов внеплановой выездной проверки объекта, проведенной управлением Росприроднадзора по региону, подтвердил областной арбитражный суд. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном надзорном ведомстве. Производственный комплекс «Альянс», владеющий полигоном, обжаловал в суде приказ управления об отказе в переоформлении лицензии и предписание об устранении выявленных нарушений. В качестве доказательства соответствия объекта закону ПК «Альянс» в суде предоставил рабочую схему планировки общекомбинатской свалки, согласованную в 1965 году и свидетельство о собственности на полигон, выданное Управлением Росреестра по Волгоградской области.
Управление Росприроднадзора настаивало на том, что у предприятия отсутствуют проект на строительство полигона, государственная экологическая экспертиза, а также оборудование для размещения отходов. Арбитражный суд признал кооператив виновным в административном правонарушении, а приказ и предписание территориального органа Росприроднадзора обоснованными.
Фото: 34.rpn.gov.ru
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