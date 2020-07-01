Экономика 01.07.2020 22:53
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01.07.2020 22:53
На конец мая численность официально зарегистрированных безработных в Волгоградской области составила 29,3 тысячи человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился в 2,9 раза. В апреле этого года, по данным комитета труда и занятости Волгоградской области, в регионе количество официально зарегистрированных безработных составляло 16,5 тысяч человек.
Между тем, количество безработных, которые определяются по методикам МОТ – Международной организации труда – в Волгоградской области больше в разы. В МОТ безработными считают не только имеющих официальных статус, но и тех, у кого нет работы, кто находится в ее поиске, в том числе самостоятельном. Так, на конец апреля 2020 года в Волгоградской области таких было около 78 тысяч человек.
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