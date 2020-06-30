Полет нормальный: сверху свежеоткрытый мост через Ахтубу впечатляет

Общество 30.06.2020 15:18
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30.06.2020 15:18
Мост через Ахтубу в Среднеахтубинском районе, открытый всего несколько дней назад при участии помощника Президента РФ Игоря Левитина и министра транспорта РФ Евгения Дитриха, сегодня активно эксплуатируется. Как сообщает ИА "Высота 102", движение по мосту осуществляется во всех направлениях, без ограничений. Функционируют и все развязки. Сверху мост-долгострой, который возводили с переменным успехом 10 лет, смотрится очень красиво на фоне синей Ахтубы и зеленой Волго-Ахтубинской поймы. Впечатляют конструкции и развязки мостового сооружения, которое, напомним, является частью второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Полет над Ахтубой и мостом - в видеоматериале информагентства.
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