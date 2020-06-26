



С сегодняшнего дня в Волгоградской области полностью открыт для движения новый мост через Ахтубу, который является частью второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, в церемонии торжественного открытия объекта принял участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник Президента РФ Игорь Левитин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Все прошло празднично и красиво - с салютом из конфетти и торжественными речами. По мосту проехали "КамАЗы" с российскими флагами и ретро-техника с пассажирами, одетыми в форму военных лет.

Отметим, что по первоначальному проекту мост через Ахтубу в Среднеахтубинском районе должны были сдать почти 10 лет назад, но объект стал долгостроем. Контракт на его возведение был заключен еще в 2009 году, завершить строительство планировали в 2011-м, но из-за недостатка бюджетного финансирования сроки неоднократно переносились. Возобновить работы удалось в 2014 году, но сдача объекта из-за проблем с подрядчиком откладывалась. Зимой 2017 года движение по мосту через Ахтубу в обе стороны открылось только по одной полосе: на объекте еще шли работы.

Напомним, что этот мост находится на территории Волго-Ахтубинской поймы. Помимо перехода через реку, съездов и двух транспортных развязок здесь возвели шесть водоочистных сооружений, новую канализационно-насосную станцию, проложили порядка 15 километров ливневки. Также комплекс оборудован современным освещением и шумозащитными экранами.





Игорь Левитин напомнил историю возведения сооружения, отметив, что это часть большой работы по возведению пусковых комплексов моста через Волгу. Он отметил, что работа по возведению остальных пусковых комплексов мостового перехода через Волгу будет продолжена. В свою очередь глава Минтранса поблагодарил всех, кто причастен к строительству моста. Сегодня в ходе церемонии открытия моста Почетными грамотами Минтранса России и губернатора Волгоградской области были отмечены специалисты, внесшие особый вклад в создание объекта.

"Мы знаем, как тяжело строился этот объект, как непросто было создать его. Это труд огромного количества людей, нервов, напряжения. Тем не менее, этот объект родился и будет помогать развивать регион", - сказал на торжественной церемонии Андрей Бочаров.





По данным администрации региона, мостовой переход через Волгу включается в себя ряд масштабных инженерно-технических сооружений, общая протяженность которых составляет почти 30 километров. Возведение объекта разделено на четыре пусковых комплекса. Первым из них стал мост через Волгу, который соединил центр Волгограда с районами Заволжья. В декабре 2017 года по временной схеме было открыто движение по новому мосту через Ахтубу, который является вторым пусковым комплексом. В настоящее время ведется разработка проектной документации на строительство третьего пускового комплекса, протяженностью 14,2 километра, который соединит между собой первый и второй объекты.



