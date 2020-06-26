Скандальная гостиница в центре Волгограда подает признаки жизни26.06.2020 17:18
В Волгограде федеральные чиновники увидели с вертолета проекты мечты26.06.2020 16:51
Больному малышу в Волгоградской области по решению суда купили лекарство за 40 млн рублей26.06.2020 16:01
Коронавирус из Волгограда «переезжает» в районы26.06.2020 15:26
210 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали по поправкам в Конституцию26.06.2020 13:57
В Волгоградской области коронавирус «замкнуло» на магической цифре26.06.2020 11:56
В Волгограде трудинспекция оценила законность участия педагогов в субботниках26.06.2020 11:08
Роспотребнадзор разрешил волгоградцам загорать без масок26.06.2020 10:26
В обезвоженном поселке в Волгограде завершают восстановление скважины26.06.2020 09:49
Здание администрации Волгоградской области обработают от грызунов26.06.2020 09:47
В Волгограде министр транспорта России откроет вторую очередь моста через Волгу25.06.2020 19:29
Под Волгоградом разводчики рыбы массово воровали электроэнергию25.06.2020 16:46
Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стала пенсионерка25.06.2020 14:44
Госучреждение Волгоградской области заказало «Волонтеров Конституции»25.06.2020 14:23
На улицы девяти муниципалитетов Волгоградской области вышли «Волонтеры Конституции». Финансирует проект государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Волгоградская академия последипломного образования», сообщает ИА «Высота 102». Как следует из документов, опубликованных...