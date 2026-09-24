Пожар в «Утрише»: огонь уничтожил около 70 редких деревьев





Пожары, вспыхнувшие в начале сентября в заповеднике «Утриш» под Анапой, прошли более 71 гектара лесных угодий. По предварительным данным, причиной возгораний стало падение беспилотников. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань».

Обследование показало: повреждения получили порядка 160 деревьев. Около 70 из них – редкие и исчезающие виды, которые уже не восстановятся. Среди безвозвратных потерь — можжевельник, можжевельник дельтовидный и фисташка туполистная. Также не восстановятся старые и усохшие можжевельники, поражённые стволовой гнилью, и молодая поросль, ослабленная засухой.

Основной урон, как пояснил исполняющий обязанности директора ФГБУ «Государственный заповедник "Утриш"» Дмитрий Онохов, пришёлся на хвойные можжевеловые леса – здесь огонь был верховым. В широколиственных массивах пламя распространялось по низу, поэтому повреждения там оказались слабыми и средними. Такие участки восстановятся быстрее можжевеловых – в том числе за счёт прикорневой поросли и семян уцелевших взрослых деревьев.

Отстоять от огня ценные старовозрастные и здоровые можжевельники удалось добровольной пожарной дружине «Утриша».

Восстанавливаться леса на пострадавших территориях будут естественным путем – за счет расселения растений с соседних участков, а также с помощью птиц и животных, которые переносят плоды и семена.