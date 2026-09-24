В России предложили включать отопление при 10–11 градусах тепла





Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой пересмотреть температурные нормы для запуска отопления. Как передает ТАСС, по его мнению, тепло в квартиры следует подавать, когда на улице устанавливается плюс 10–11 градусов, а не плюс 8, как сейчас.

Согласно действующим правилам, отопление в жилых домах и социальных объектах включают, если среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов в течение трёх дней подряд.

– Я считаю, что и плюс 10 градусов – это не так тепло на улице. Однозначно тепло надо подавать в квартиры при показателях 10–11 градусов, – заявил Гриб.

Он отметил, что даже при такой температуре в квартирах, детских садах и школах становится некомфортно. Эксперт предлагает запускать отопление при первом серьёзном похолодании, опираясь на прогноз синоптиков, и не дожидаться, пока среднесуточная температура опустится до плюс восьми градусов.