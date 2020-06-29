Молодая женщина скончалась от коронавируса в Волгоградской области

Здравоохранение 29.06.2020 14:00
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29.06.2020 14:00
Последней погибшей в Волгоградской области от коронавируса оказалась 39-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, жительница Елани контактировала с прибывшим из Москвы родственником. Заболевшую госпитализировали в городскую больницу №1 Камышина, где у нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Ситуацию отягощало хроническое заболевание эндокринной системы.
Всего от COVID-19 в Волгоградской области скончались 37 человек. Инфекцию подтвердили у 6232 человек, из которых 98 – за последние сутки.
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