Молодая женщина скончалась от коронавируса в Волгоградской области





Последней погибшей в Волгоградской области от коронавируса оказалась 39-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, жительница Елани контактировала с прибывшим из Москвы родственником. Заболевшую госпитализировали в городскую больницу №1 Камышина, где у нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Ситуацию отягощало хроническое заболевание эндокринной системы.

Всего от COVID-19 в Волгоградской области скончались 37 человек. Инфекцию подтвердили у 6232 человек, из которых 98 – за последние сутки.







