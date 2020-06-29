Волгоградцам напомнили о праве на льготы по имущественным налогам

Банк «Открытие»: предприниматели могут выставлять и получать счета в интернет- и мобильном банке29.06.2020 15:59
Банк «Открытие» консолидировал сдачу налоговой отчетности по частным клиентам на новой ИТ-платформе29.06.2020 13:05
Сады Придонья создали игровую комнату для детей29.06.2020 11:28
Волгоградские промпредприятия направили на информатизацию более миллиарда рублей26.06.2020 15:18
ВТБ в Волгоградской области запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса26.06.2020 12:25
Сады Придонья продолжают техническое перевооружение на предприятии26.06.2020 11:45
Банк «Открытие»: корпоративное кредитование в России растет максимальными темпами за два года, несмотря на коронавирус26.06.2020 10:26
Банк «Открытие» запустил фабрику инновационных проектов и технологий25.06.2020 17:40
АО «КАУСТИК» расширило линейку продукции товаров бытовой химии25.06.2020 13:18
Банк «Открытие» предлагает кредит на покупку дома с участком25.06.2020 10:27
Руководитель Волгоградстата Александр Чунаков: «Экономика неотделима от статистики»25.06.2020 08:53
Банк «Открытие» предложил предпринимателям пройти цифровой чек-ап23.06.2020 15:43
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений 24 июня23.06.2020 13:45
Банк «Открытие»: почти 80% жителей ЮФО за последние три месяца воспользовались системами дистанционных банковских платежей23.06.2020 11:33
Банк «Открытие» и «Моё дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей22.06.2020 16:58
Банк «Открытие» интегрировал интернет-бухгалтерию «Моё дело» в интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-Портал». Интеграция интернет-банка и интернет-бухгалтерии позволяет автоматизировать обмен данными между банком и учетными системами пользователей бухгалтерских...