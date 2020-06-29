Волгоградцам напомнили о праве на льготы по имущественным налогам





Физическим лицам в Волгоградской области в текущем году предстоит оплатить имущественные налоги за 2019 год. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, граждане, у которых право на налоговую льготу по данным налогам в 2019 году возникло впервые, могут обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме.

В УФНС отмечают, что для корректного расчета имущественных налогов за 2019 год лучше не затягивать с представлением заявления на налоговую льготу и сделать это в ближайшие дни.

Это следует сделать лицам, на которых не распространяется предусмотренный пунктом 10 статьи 396 и пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации беззаявительный порядок предоставления льгот. Он касается в основном пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов и лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Кроме того, владельцы хозяйственных построек не более 50 кв. метров также могут не направлять заявления о предоставлении налоговых льгот. Для них в настоящее время действует беззаявительный порядок: налоговый орган применяет льготы на основании сведений о льготниках, полученных в рамках межведомственного взаимодействия.

Напомним, что собственники недвижимого имущества (квартир, комнат, жилых домов, гаражей), земельных участков, транспортных средств в установленные законодательством сроки должны оплатить соответствующие налоги: налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог.

Самый удобный и безопасный способ в условиях пандемии направить заявление в налоговую - через сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". В случае отсутствия возможности направить заявление в электронном виде, это можно сделать лично при условии обязательной предварительной записи.



