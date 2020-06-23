Расследования

В Волгограде силовики накрыли ночных похитителей дизельного топлива

Расследования 23.06.2020 12:58
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23.06.2020 12:58


За хищение четырех тонн дизельного топлива задержаны шестеро жителей Астраханской и Волгоградской областей, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЛУ МВД России. Установлено, что злоумышленники неоднократно в темное время суток сливали горючее с тепловозов с использованием грузовой автоцистерны и автофургона. 


В день задержания  похитители успели перекачать с тепловоза и вывезти четыре тонны горючего с целью последующей реализации на территории Волгоградской области. При проведении обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты емкости с дизтопливом, а также автотранспорт. Оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно с сотрудниками  УФСБ России по Волгоградской области при силовой поддержке СОБР «Вектор»  регправления Росгвардии.
Установленный ущерб собственнику топлива составил 149 560 тысяч рублей.
Следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).  
Сотрудниками полиции устанавливается причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории  Волгограда.

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