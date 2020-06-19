



Один из заместителей председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области и 11 его подчиненных, по предварительным данным, заразились коронавирусом. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в администрации региона, COVID-19 подтвердили у высокопоставленного чиновника на минувшей неделе – ориентировочно, 10 июня.

«У него поднялась небольшая температура – после чего и забили тревогу. Других признаков заболевания не было. Со слов заболевшего составили список из 15 сотрудников комитета, с которыми он контактировал. У 11 из них инфекция подтвердилась», - рассказал информагентству собеседник.

У председателя комитета, вице-губернатора Василия Иванова тест на коронавирус, по предварительным данным, оказался отрицательным. Среди остальных зараженных – водитель, начальник и сотрудники одного из отделов.

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области расположен в здании №19 по улице Коммунистической. Там же базируются комитет государственной охраны объектов культурного наследия и ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»















