Экология

На Волжской ГЭС завершают половодье

Экология 11.06.2020 11:27
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11.06.2020 11:27


Росводресурсы установили режимы работы Волгоградского гидроузла с 12 июня по 10 июля 2020 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской ГЭС, среднесуточные сбросные расходы с завтрашнего дня составят 17000 ± 300 м³/с. Далее сбросы будут ежедневно снижаться по 1000 м³/с с выходом на 5000 ± 300 м3/с к 4 июля. В таком объеме расходы будут осуществляться до 10 июля.
Решение о режимах работы Волгоградского гидроузла было принято Росводресурсами в соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада для завершения графика специального весеннего пропуска на Нижнюю Волгу. 
Напомним, половодье в этом году в Волго-Ахтубинской пойме продлилось дольше, чем обычно. Волжская ГЭС длительный период не снижала сбросы из-за больших водных запасов в водохранилищах Волжско-Камского каскада. 

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