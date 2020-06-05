Экология

К Всемирному дню охраны окружающей среды волжские пивовары AB InBev Efes закончили благоустройство родника «Черемуховский»

Экология 05.06.2020 08:39 Новости компаний
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05.06.2020 08:39 Новости компаний


Филиал AB InBev Efes в Волжском в рамках стратегии по корпоративной социальной ответственности и при поддержке Администрации Дубовского района завершил реализацию проекта «Обустроим родники вместе!», направленного на благоустройство родника «Черемуховский», расположенного в Дубовском районе на южном склоне балки Черёмуховая.
Родник «Черемуховский», и ранее пользовавшийся спросом у жителей района, теперь получил не только удобный доступ, бювет и терминал для автоцистерн, но и комфортную зону отдыха для жителей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, помимо этого были проведены работы по реконструкции каптажной камеры с заменой водонесущей трубы.Родник был и остается бесплатным и открытым для всех жителей области.
 
«Наша мечта – объединять людей, чтобы делать мир лучше, и именно поэтому мы стремимся сохранять окружающую среду и поддерживать местные сообщества. Одним из приоритетных направлений нашей компании является бережное и ответственное отношение к природе в целом и воде в частности. Мы очень надеемся, что общими усилиями, мы сделали родник еще более привлекательным и удобным в использовании– отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым.
Компания AB InBev Efes стремится внести свой вклад и помочь сохранить водные ресурсы, находящиеся в зоне риска. Для решения таких задач требуется серьезный вклад и большая работа, которая должна вестись в сотрудничестве с местными органами власти, общественными организациями и партнерами.
«Обустроим родники вместе!» –всероссийский проект, направленный на охрану и обустройство региональных водных источников,и обеспечение доступа к чистой питьевой воде. В процессе реконструкции проводятся обязательные санитарно-гигиенические обследования воды, а также работы по созданию удобного доступа к родникам для местных жителей и благоустройству прилегающей территории.
За 9 лет реализации программы было обустроено более 80 родников в Волгоградской, Ульяновской, Новосибирской, Московской, Ивановской и Калужской областях, Республике Татарстан и Приморском крае. 

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