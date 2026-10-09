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Общество

О профилактике сальмонеллеза санврачи рассказали волгоградцам

Общество 09.10.2026 06:44
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09.10.2026 06:44


Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Salmonella, за исключением брюшного тифа и паратифов. Эти микроорганизмы попадают в организм человека через продукты питания, особенно животного происхождения. 

Роспотребнадзор по Волгоградской области напоминает, что сегодня основными источниками инфекции являются куры, крупный рогатый скот и свиньи. В определенных регионах возбудитель может передаваться через мелкий рогатый скот и лошадей. В природе резервуаром сальмонелл служат грызуны, особенно крысы и мыши. Человек также может быть носителем инфекции.

Особенно уязвимы к сальмонеллезу дети младшего возраста, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом. Если инфицированный человек (особенно бессимптомный носитель) работает с продуктами питания или занимается их продажей, он представляет серьезную угрозу для окружающих.

Основной путь передачи инфекции - фекально-оральный, чаще всего через пищу. Возбудитель может содержаться в мясе и мясных продуктах, яйцах, кремовых изделиях, майонезе и сухом яичном порошке. Заболевания сальмонеллезом также связаны с употреблением сыра, брынзы, копченой рыбы, морепродуктов и других продуктов.

Вода играет менее значимую роль в передаче инфекции. Опасность представляют открытые водоемы, загрязненные сточными водами, включая канализационные сбросы, отходы мясокомбинатов, птицеводческих и животноводческих хозяйств. Контактный путь передачи чаще встречается в медицинских учреждениях, где инфекция может распространяться через предметы окружающей среды, руки персонала, постельное белье, уборочные средства, лекарства и другие объекты. Возможен и пылевой путь передачи, когда бактерии попадают в организм при вдыхании зараженного воздуха.

Эпидемический процесс при сальмонеллезе проявляется в виде вспышек и отдельных случаев заболевания. Инкубационный период составляет от 2-6 часов до 2-3 дней. При бытовом пути передачи он может увеличиваться до 4-7 дней. Диагноз устанавливается на основании клинических симптомов, результатов лабораторных анализов и данных эпидемиологического анамнеза. Если заболевший прибыл из очага, где была зафиксирована вспышка сальмонеллеза, диагноз может быть поставлен на основании клинико-эпидемиологических данных без необходимости проведения лабораторных исследований.

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