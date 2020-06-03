Здравоохранение

Кривая заражений коронавирусом в Волгоградской области выравнивается

Здравоохранение 03.06.2020 11:46
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03.06.2020 11:46


98 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Волгоградской области за прошедшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, всего COVID-19 выявлен у 3432 жителей региона, из них 20 человек умерли и 1165 выздоровели. 
Отметим, что несколько дней подряд в регионе наблюдался всплеск новых случаев заболевания из-за выявленных очагов. Однако вторые сутки, судя по статистике, ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется.

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