



98 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Волгоградской области за прошедшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, всего COVID-19 выявлен у 3432 жителей региона, из них 20 человек умерли и 1165 выздоровели.

Отметим, что несколько дней подряд в регионе наблюдался всплеск новых случаев заболевания из-за выявленных очагов. Однако вторые сутки, судя по статистике, ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется.