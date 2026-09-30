В Волгограде почтили память Героя России Алексея Катериничева





В школе №82, носящей имя Алексея Катериничева, прошли торжественные мероприятия в память о его подвиге. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, почётными гостями стали полковник внутренней службы Алексей Колчев и председатель совета ветеранов управления, полковник в отставке Александр Стрекаев.

Алексей Катериничев родился в Рыбинске, окончил Уссурийское военное училище, Голицынский военный институт и Пограничную академию ФСБ России. Служил в ФСБ и МЧС, участвовал более чем в 20 опасных операциях, трижды награждён орденом Мужества. Весной 2022 года отправился в Херсонскую область для защиты мирных жителей. Погиб 30 сентября 2022 года при исполнении служебного долга. За мужество и самоотверженность Президент России посмертно присвоил ему звание Героя Российской Федерации.

Учащиеся, преподаватели и гости почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске на фасаде школы. Имя Алексея Катериничева носят школы и улицы – так страна хранит память о тех, кто не отступил перед опасностью.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области