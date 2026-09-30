В Новоаннинском районе отремонтировали 7 км дороги





В Новоаннинском районе Волгоградской области завершён ремонт семикилометрового участка автодороги «Новоаннинский – Красный Октябрь – Алексеевская». Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в облкомдортрансе, подрядчик обновил дорожное покрытие и примыкания, укрепил обочины, установил знаки и нанёс разметку. Это повысило комфорт и безопасность дороги, важной для местных жителей. Отмечается, что в 2024 году на этой же трассе уже ремонтировали ещё один 7-километровый участок.

Всего с 2014 по 2025 год в регионе построено, реконструировано и отремонтировано порядка 5,1 тыс. км дорог. В 2026 году запланирован ремонт 255 км – дополнительные задачи по реализации дорожных проектов губернатор Андрей Бочаров поставил на оперативном совещании.

Фото: администрация Волгоградской области