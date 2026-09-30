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Общество

Вячеслав Володин переизбран спикером Госдумы

Общество 30.09.2026 12:14
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30.09.2026 12:14


30 сентября состоялось первое заседание Госдумы девятого созыва. Одним из главных вопросов стало избрание председателя нижней палаты. На этот пост, по предложению Владимира Путина, был повторно избран Вячеслав Володин. За него проголосовали 406 депутатов.

Своего кандидата на этот выдвинула и фракция КПРФ, однако Дмитрий Новиков не смог заручиться поддержкой коллег.

Напомним, как ранее сообщала редакция, Волгоградскую область в Госдуме девятого созыва будут представлять шесть кандидатов: Игорь Воробьев, Евгений Москвичев, Владимир Марченко, а также Андрей Гимбатов, Виталий Лихачев и Николай Николаев.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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