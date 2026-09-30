



С 3 по 7 октября в Волгоградскую область вновь прибудет «Поезд Победы». Посетить уникальный музей на колёсах смогут жители Волгограда, Михайловки и Камышина.





Первыми экспозицию увидят жители и гости Волгограда, куда поезд прибудет 3 октября. Выставка будет доступна для посещения на вокзале «Волгоград-1» в течение трёх дней по 5 октября. 6 октября эшелон прибудет в Михайловку, где будет работать на станции Себряково, 7 октября состав остановится в Камышине.

Для посещения музея необходима предварительная регистрация. Билеты предоставляются бесплатно, однако их количество ограничено. Для областного центра она откроется 2 октября, для жителей Михайловки — 5 октября, для камышан — 6 октября.

Отметим, ранее «Поезд Победы» уже прибывал в Волгоградскую область весной 2024 и 2025 годов. В его экспозицию входит уникальная интерактивная выставка, посвящённая ключевым событиям и вехам Великой Отечественной войны.

Фото и видео: РЖД