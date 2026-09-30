Главное

В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради Госдумы Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области

Актуально

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 На юге России веден режим повышенной готовности из-за шторма
В Новороссийске введен режим «Повышенная готовность» из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, передает ИА «Живая Кубань». Ночью в отдельных районах порывы ветра достигали 25 метров в...
Федеральные новости
 Админ телеграм-канала получил 18 лет строгого режима за госизмену и фейки о российской армии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю Краснодара Игорю Карлову. Мужчина проведёт 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему штраф – 470 тысяч...
Происшествия

На юге Волгограда за день сгорели 4 аварийных дома: жители задыхались

Происшествия 30.09.2026 11:28
0
30.09.2026 11:28


На юге Волгограда  процесс уничтожения огнем расселенных двухэтажек приобрел накануне, 29 сентября, небывалый масштаб. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местных жителей, только за один день в Красноармейском районе полыхнули четыре дома. При этом жители в течение целого дня жаловались на неприятный запах горелого. 

Ранее сообщалось, что днем на улице Саушинская загорелись два дома. Общая площадь пожара на этих заброшках составила 300 квадратных метров. Ликвидировали горение, по информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в 17-20 ч. А полная ликвидация последствий была зафиксирована в 21-03. 

Между тем, огонь накануне уничтожил еще два аварийных дома, жильцы которых уже давно покинули ветхие квартиры. Так, утром вспыхнула двухэтажка на улице Удмуртская и загорелся еще один дом на улице Палласовская.

Напомним, расселенные аварийные здания в Красноармейском районе горят регулярно. 

Скриншот видео Волгоград. Красноармейский t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.09.2026 13:40
Происшествия 30.09.2026 13:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2026 11:52
Происшествия 30.09.2026 11:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2026 11:28
Происшествия 30.09.2026 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2026 21:12
Происшествия 29.09.2026 21:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2026 16:17
Происшествия 29.09.2026 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2026 10:34
Происшествия 29.09.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2026 17:47
Происшествия 28.09.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2026 14:18
Происшествия 28.09.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2026 12:46
Происшествия 28.09.2026 12:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 20:05
Происшествия 27.09.2026 20:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 18:25
Происшествия 27.09.2026 18:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 16:08
Происшествия 27.09.2026 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 15:54
Происшествия 27.09.2026 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 12:35
Происшествия 27.09.2026 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 09:47
Происшествия 27.09.2026 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:00
Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Волгоградской области 15 октябряСмотреть фотографии
13:40
На Сарпинском нашли тело утопленникаСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области Росгвардия отмечает 10-летие со дня образованияСмотреть фотографии
13:09
Билайн запустил аренду электронных и аудиокниг с выгодой до 50%Смотреть фотографии
12:17
В Волгограде почтили память Героя России Алексея КатериничеваСмотреть фотографии
12:14
Вячеслав Володин переизбран спикером ГосдумыСмотреть фотографии
11:52
Заколдованное место: в Волгограде сложился «паровоз» из четырех автоСмотреть фотографии
11:36
В Волгоград, Михайловку и Камышин прибудет интерактивный музей «Поезд Победы»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:28
На юге Волгограда за день сгорели 4 аварийных дома: жители задыхалисьСмотреть фотографии
11:27
На юге России веден режим повышенной готовности из-за штормаСмотреть фотографии
11:24
В Новоаннинском районе отремонтировали 7 км дорогиСмотреть фотографии
11:12
Волгоградцы, легализовавшие 350 мигрантов, отправились в колониюСмотреть фотографии
10:52
«Концессии теплоснабжения» обновили теплосеть на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:51
ВС РФ поразили аккумуляторный парк, ГЭС и ТЭЦ под КиевомСмотреть фотографии
10:40
Админ телеграм-канала получил 18 лет строгого режима за госизмену и фейки о российской армииСмотреть фотографии
10:25
Школьники Волгограда побывали на алюминиевом заводе и проверили знанияСмотреть фотографии
10:12
На очереди Ворошиловский? В Волгограде с 1 октября платные парковки введут в Дзержинском районеСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде простятся с застреленным в магазине многодетным отцомСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом полувековая ошибка в документах привела мать погибшего бойца СВО в судСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде завершено расследование дела о гибели работника на предприятииСмотреть фотографии
09:30
Волгоградцы назвали причины отказа от пользования интернетомСмотреть фотографии
09:30
Счётчик не отдыхает: почему волгоградским дачникам нельзя забывать о показаниях даже зимойСмотреть фотографии
09:22
Медики напомнили волгоградцам об опасности клещевого энцефалитаСмотреть фотографии
08:53
Волгоградские правоохранители задержали двух подозреваемых в оборудовании тайников для запрещённых веществСмотреть фотографии
08:37
В Волгоградской области 30 сентября отражали атаку вражеских БПЛАСмотреть фотографии
08:05
Золото «Битвы Подмосковья»: волгоградские тхэквондисты ВТФ ярко выступили в ОдинцовоСмотреть фотографии
07:31
Волгоградские тхэквондисты громко заявили о себе на главном старте страныСмотреть фотографии
07:22
В Волгограде проверили, что осталось от остановокСмотреть фотографии
07:06
Волгоградцам обещают больше парковок на улице НовороссийскойСмотреть фотографии
06:53
Об интересных и опасных находках со дна Волги рассказали волгоградцамСмотреть фотографии
 