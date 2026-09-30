На юге Волгограда за день сгорели 4 аварийных дома: жители задыхались





На юге Волгограда процесс уничтожения огнем расселенных двухэтажек приобрел накануне, 29 сентября, небывалый масштаб. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местных жителей, только за один день в Красноармейском районе полыхнули четыре дома. При этом жители в течение целого дня жаловались на неприятный запах горелого.

Ранее сообщалось, что днем на улице Саушинская загорелись два дома. Общая площадь пожара на этих заброшках составила 300 квадратных метров. Ликвидировали горение, по информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в 17-20 ч. А полная ликвидация последствий была зафиксирована в 21-03.

Между тем, огонь накануне уничтожил еще два аварийных дома, жильцы которых уже давно покинули ветхие квартиры. Так, утром вспыхнула двухэтажка на улице Удмуртская и загорелся еще один дом на улице Палласовская.

Напомним, расселенные аварийные здания в Красноармейском районе горят регулярно.