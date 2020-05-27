В Волгоградском облздраве намекнули на возможность снятия ограничений по COVID-19





По количеству госпитализированных и новых заболевших ситуация в Волгоградской области стабильная. Об этом сегодня на брифинге заявил зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102».

Корреспондент инфомагентства попросил представителя ведомства рассказать о степени готовности области к следующему этапу снятия ограничений и отмене режима самоизоляции. «Оценку ситуации мы обсуждаем на брифинге каждый день. Каждый может сделать выводы. Пока ситуация ровная и стабильная. Показатель по выходу из самоизоляции, по отчетности лабораторий, достаточен для того, чтобы выйти на первый этап по лаборатории», - витиевато высказался замглавы облздрава. Напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области установлено до 31 мая.

За последние сутки в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 86 человек. Всего в регионе зарегистрировано 2470 случаев COVID-19. В больницах на лечении находятся 1673 пациента. 781 человек выписаны, в том числе, 56 – за истекшие сутки.



