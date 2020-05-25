Крупнейшие клиники Волгоградской области сражаются с очагами коронавируса





32 человека заразились коронавирусом в городской больнице имени Фишера в Волжском. Очаг заболевания возник в отделении гнойной хирургии. Как сообщил сегодня журналистам зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, источником заноса инфекции стал один из пациентов. Вспышка заболевания также зафиксирована в отделении гастроэнтерологии. Все остальные профильные направления клиники функционируют в прежнем режиме. Среди зараженных 24 пациента (в том числе 15 бессимптомных) и 8 сотрудников. Все заболевшие изолированы.

В клинической больнице скорой помощи №25 Волгограда из-за очага коронавируса не работает сердечно-сосудистое отделение. Его функции на себя взяла областная больница №1, где имеется необходимый коечный фонд. В закрытом на карантин отделении остаются 26 пациентов и медперсонал. Проводятся лабораторные исследования.

«При выявлении вируса заболевшие выводятся из стационара – их отправляют либо домой, либо в другие медучреждения», - пояснил Алимов. Все сотрудники, как подчеркнул чиновник, обеспечены трехразовым питанием и средствами индивидуальной защиты. Источником заражения в БСМП №25 также явился пациент.



