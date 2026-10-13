Магнитную бурю ощутят метеозависимые волгоградцы 13 октября





Тем, чьё самочувствие зависит от геомагнитных колебаний, следует учесть, что сегодня, 13 октября, возможна магнитная буря.



Как информирует лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пик геомагнитного шторма придётся на период с 9:00 до 12:00. Уже с ночи Земля испытывала геомагнитные возмущения, Кр-индекс колебался от 4 до 5 баллов. Ожидается, что к вечеру магнитная буря пойдёт на спад.



Эксперты советуют метеозависимым людям минимизировать стресс, сбалансированно питаться и больше времени проводить на свежем воздухе. Так магнитную бурю переждать будет легче.