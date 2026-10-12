



11 октября в Волгограде молодой водитель спровоцировал массовое ДТП. Во второй половине дня волгоградец выехал на встречную полосу движения у остановки общественного транспорта «СНТ Мичуринец».

- В 14:00 19-летний водитель, управляя автомобилем Chery Tiggo, напротив дома № 85 по ул. Шурухина, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Лада Нива», после чего с указанными автомобилями столкнулся автомобиль Renault Logan, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка, находившаяся в салоне Chery. Она была доставлена в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области